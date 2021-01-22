Столтенберг назвал реформирование демократических институтов главной задачей Грузии на пути вступления в НАТО

Грузия должна продолжить реформирование демократических институтов на пути вступления в НАТО, заявил в пятницу генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с президентом республики Саломе Зурабишвили в Брюсселе.
Пресс-конференцию Столтенберга и Зурабишвили грузинские телеканалы транслировали в прямом эфире.
"У нас есть свой офис в Тбилиси и центр совместных учений. Мы усиливаем морское сотрудничество, когда речь идет о грузинской береговой охране. Грузия должна продолжить реформы. Мы хотим видеть сильные демократические институты в Грузии. Мы должны убедиться, что в Грузии имеются современные и безопасные институты. Главное задание для Грузии - это реформирование на пути ее вступления в НАТО", - сказал Столтенберг.
Он отметил, что НАТО смогла усилить политическое и практическое сотрудничество с Грузией даже в условиях распространения коронавируса.
"Новые вызовы мы должны совместно преодолеть - это пандемия коронавируса, кибербезопасность и продолжающиеся конфликты на оккупированных наших территориях. Мы надеемся и призываем наших партнеров к солидарности", - сказала в свою очередь Зурабишвили.
Она подчеркнула, что для Грузии крайне важно сотрудничество с НАТО в условиях новых мировых и региональных вызовов, и что республика готова развивать реформы во всех сферах для углубления сотрудничества с НАТО. "Грузия показала свои усилия для достижения конечной цели вступления в НАТО", - сказала Зурабишвили.
"Мы ценим постоянную поддержку партнеров в признании нашей территориальной целостности и суверенитета. Грузия продолжает укреплять свои вооруженные силы за счет этого партнерства. Мы ценим, что, несмотря на пандемию, продолжаются совместные военные учения и усиливается присутствие НАТО в Черном море", - сказала президент Грузии.
Столтенберг также добавил, что он приветствует усилия США построить новые отношения с НАТО. По его словам, президент США Джо Байден поддерживает трансатлантический союз, "а Грузия часть этого союза". "США долгие годы работали над укреплением партнерства, поддерживали решения НАТО, которые мы принимали совместно, а также вступление Грузии в НАТО", - сказал генсек.
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