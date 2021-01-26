Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.063 RUR   0.0226 GBR   2.3223 TRY   0.2293

Цена на нефть

25.01 $/bbl   WTI 52.77 0.50 Brent 55.88 0.47

Погода в Баку

  ночь день

Внешняя политика 26.01.2021 19:42

МИД Азербайджана считает неприемлемыми заявления депутата Госдумы РФ

Временный поверенный в делах посольства России в Азербайджане был вызван в министерство иностранных дел, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в МИД.

«Во время встречи перед временным поверенным был поднят вопрос интервью депутата Госдумы РФ от правящей партии «Единая Россия» Виталия Милонова армянским СМИ и его неприемлемые высказывания в адрес азербайджанского государства и народа. Было отмечено, что такое поведение депутата Госдумы непозволительно», - отметили в МИД Азербайджана.

МИД отмечает, что очередной провокационный шаг, сделанный депутатом Милоновым против Азербайджана, полностью противоречит сложившимся отношениям на высшем уровне между двумя странами.

«Было подчеркнуто, что высказывания Милонова не отражают официальную позицию Москвы и что такие шаги направлены на нанесение ущерба отношениям между двумя странами и воспрепятствование реализации достигнутых договоренностей», - сообщили в МИД Азербайджана.

Ранее Милонов в интервью программе "Позиция" с Серобом Оганяном назвал Карабах «древней армянской землей» и заявил, что Карабах перешел под власть «дикарей», имея в виду Азербайджан.

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов 16 октября 2020 года в ходе боевых действий незаконно посетил Ханкенди, где встретился с главой сепаратистского режима Араиком Арутюняном. Посольство Азербайджана в Москве направило ноту протеста в МИД России. Азербайджан включил Милонова в «черный список» лиц, которым запрещен въезд в страну.

А. Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИД, РОССИЯ, ПРОТЕСТ


Похожие новости


Лавров обсудил с главами сирийской оппозиции процесс нормализации обстановки в республике Главы МИД Азербайджана и РФ обсудили текущую ситуацию в Карабахе Лавров и Зариф 26 января обсудят обстановку вокруг Карабаха Возобновление Ираном обогащения урана до 20% не имеет отношения к соблюдению Ираном обязательств по ДНЯО, но является отступлением от договорённостей по СВПД - МИД РФ Чавушоглу намерен обсудить на встрече с Лавровым безопасность границ Азербайджана Россия не будет втягиваться в затратную гонку вооружений с США - Рябков

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]