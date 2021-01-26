МИД Азербайджана считает неприемлемыми заявления депутата Госдумы РФ

Временный поверенный в делах посольства России в Азербайджане был вызван в министерство иностранных дел, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в МИД.
«Во время встречи перед временным поверенным был поднят вопрос интервью депутата Госдумы РФ от правящей партии «Единая Россия» Виталия Милонова армянским СМИ и его неприемлемые высказывания в адрес азербайджанского государства и народа. Было отмечено, что такое поведение депутата Госдумы непозволительно», - отметили в МИД Азербайджана.
МИД отмечает, что очередной провокационный шаг, сделанный депутатом Милоновым против Азербайджана, полностью противоречит сложившимся отношениям на высшем уровне между двумя странами.
«Было подчеркнуто, что высказывания Милонова не отражают официальную позицию Москвы и что такие шаги направлены на нанесение ущерба отношениям между двумя странами и воспрепятствование реализации достигнутых договоренностей», - сообщили в МИД Азербайджана.
Ранее Милонов в интервью программе "Позиция" с Серобом Оганяном назвал Карабах «древней армянской землей» и заявил, что Карабах перешел под власть «дикарей», имея в виду Азербайджан.
Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов 16 октября 2020 года в ходе боевых действий незаконно посетил Ханкенди, где встретился с главой сепаратистского режима Араиком Арутюняном. Посольство Азербайджана в Москве направило ноту протеста в МИД России. Азербайджан включил Милонова в «черный список» лиц, которым запрещен въезд в страну.
А. Мамедов
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