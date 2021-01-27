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ТЭК 27.01.2021 17:12

МИД РФ надеется на устойчивость партнеров из ЕС перед шантажом США по "Северному потоку 2"

В Москве рассчитывают, что европейцы устоят перед шантажом со стороны США в отношении проекта "Северный поток 2", заявили в МИД РФ.

"Рассчитываем, что наши есовские партнеры устоят перед шантажом со стороны Вашингтона, угрожающего применением экстерриториальных санкций против участников этого проекта в целях продвижения в Европе своего дорогого и не отвечающего экологическим нормам сланцевого газа", - говорится в опубликованных на сайте МИД РФ ответах на вопросы СМИ, поступивших к пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2020 году.

В МИД отметили, что завершение совместного коммерческого проекта "Газпрома" (MOEX: GAZP) и ряда ведущих европейских энергокомпаний по строительству газопровода "Северный поток 2" "объективно укрепит взаимосвязанность России и ЕС в экономической сфере, внесет вклад в энергобезопасность Европы".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, МИД, ЕВРОПА, ГАЗОПРОВОД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]