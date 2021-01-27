В Москве рассчитывают, что европейцы устоят перед шантажом со стороны США в отношении проекта "Северный поток 2", заявили в МИД РФ.
"Рассчитываем, что наши есовские партнеры устоят перед шантажом со стороны Вашингтона, угрожающего применением экстерриториальных санкций против участников этого проекта в целях продвижения в Европе своего дорогого и не отвечающего экологическим нормам сланцевого газа", - говорится в опубликованных на сайте МИД РФ ответах на вопросы СМИ, поступивших к пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2020 году.
В МИД отметили, что завершение совместного коммерческого проекта "Газпрома" (MOEX: GAZP) и ряда ведущих европейских энергокомпаний по строительству газопровода "Северный поток 2" "объективно укрепит взаимосвязанность России и ЕС в экономической сфере, внесет вклад в энергобезопасность Европы".
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