Азербайджанские военные на совместных учениях в Турции выполнили тактико-специальные задачи инженерного обеспечения

Азербайджанские военные в рамках азербайджано-турецких зимних учений в турецком Карсе выполнили тактико-специальные задачи инженерного обеспечения боевых действий в сложной оперативной обстановке.

«Основное внимание уделялось применению танковых мостоукладчиков, инженерной машины разграждения и инженерных боеприпасов», - сообщает Минобороны.

Как отмечалось ранее, совместные Зимние учения-2021 начались с 1 февраля, продлятся до 12 февраля.

Учения проводятся с участием подразделений ВС Турции и Отдельной общевойсковой армии Азербайджана.

Х.Насирзаде