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Оборона 05.02.2021 17:51

Азербайджанские военные на совместных учениях в Турции выполнили тактико-специальные задачи инженерного обеспечения

Азербайджанские военные в рамках азербайджано-турецких зимних учений в турецком Карсе выполнили тактико-специальные задачи инженерного обеспечения боевых действий в сложной оперативной обстановке.

«Основное внимание уделялось применению танковых мостоукладчиков, инженерной машины разграждения и инженерных боеприпасов», - сообщает Минобороны.

Как отмечалось ранее, совместные Зимние учения-2021 начались с 1 февраля, продлятся до 12 февраля.

Учения проводятся с участием подразделений ВС Турции и Отдельной общевойсковой армии Азербайджана.

Х.Насирзаде

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Тэги: МИНОБОРОНЫ, ТУРЦИЯ, УЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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