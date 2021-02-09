Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане составляет $416

Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане на 1 января 2021 года составляет 707,3 манатов ($416,1 по текущему курсу - ИФ-Аз), что на 11,4% больше показателя на начало 2020 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.
При этом среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане на 1 декабря 2020 года составляла 703,5 манатов ($413,8 по текущему курсу - ИФ-Аз), 1 ноября 2020 года - 704,5 манатов ($414,4 по текущему курсу - ИФ-Аз), 1 октября - 706,6 манатов ($415,6 по текущему курсу - ИФ-Аз), 1 сентября 2020 года - 710,2 манатов ($417,8 по текущему курсу - ИФ-Аз).
По данным статистики, общее число наемных работников, занятых в экономической сфере Азербайджана, по состоянию на 1 января 2021 года составило 1 млн 691,8 тыс. человек (на 1 декабря - 1 млн 684,5 тыс. человек), что на 45,2 тыс. человек или 2,7% больше, чем годом ранее. Из них 910,8 тыс. человек составили лица, работающие в государственном секторе экономики, 781 тыс. человек - в частном.
При этом 19,6% работников заняты в сфере образования, 18,5% - торговле, ремонте автотранспортных средств, 12,9% - промышленности, 8,3% - социальных и медицинских услуг, оказываемых населению, 7,8% - строительстве, 6,6% - госуправлении, обороне и соцобеспечении, 4,5% - транспорта и складского хозяйства, 3,6% - сельского, лесного и рыбного хозяйства, 3,5% - профессиональной, научной и технической деятельности, 1,7% - финансовой и страховой деятельностью, 13% - прочих сферах экономики.
Н.Аббасова
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