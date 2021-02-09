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Дальнее зарубежье 09.02.2021 21:36

Украина не хочет отставать от Грузии при получении Плана действий по членству в НАТО - премьер

Украина хотела бы получить План действий по членству (ПДЧ) в НАТО вместе с Грузией, заявляет премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"На сегодняшний день, конечно, нашей краткосрочной стратегией является получение Плана действий по членству. Мы хотим не отставать далеко от Грузии и, в идеале, получить вместе с Грузией ПДЧ, и активно над этим работаем. Считаю, что сегодняшняя наша встреча является достаточно позитивным и важным символическим сигналом и также дает нам хороший заряд, хорошую надежду", - сказал Шмыгаль на пресс-конференции после переговоров с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе во вторник.

Он подчеркнул, что членство в НАТО является для Украины важным приоритетом и это прописано в Конституции Украины.

"Мы приняли целый ряд законопроектов, мы продолжаем реформировать наши Вооруженные силы, мы продолжаем переход на стандарты НАТО, мы проводим совместные учения, мы принимаем участие вместе с НАТО в совместных международных операциях, и у нас действительно очень много сегодня есть наработок, которые дают нам надежду на быстрое выполнение нашего домашнего задания. Как говорил сегодня господин генеральный секретарь, достижение стандартов НАТО в секторе безопасности и обороны Украины и будет тем предусловием, когда мы получим возможность стать полноправным членом", - пояснил Шмыгаль.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, ПРЕМЬЕР, НАТО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]