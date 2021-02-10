SOCAR с 15 февраля возобновит экспорт по нефтепроводу Баку-Новороссийск

Компания SOCAR планирует с 15 февраля 2021 года возобновить экспорт нефти по нефтепроводу Баку-Новороссийск, заявил агентству "Интерфакс-Азербайджан" заместитель начальника Департамента по организации мероприятий и связям с общественностью SOCAR Ибрагим Ахмедов.
"Что касается возобновления экспорта по нефтепроводу Баку-Новороссийск, то прокачку нефти планируется начать с 15 февраля ", - заявил Ахмедов.
По его словам, объем экспорта нефти SOCAR по "северному" маршруту на февраль запланирован в объеме 85 тыс. тонн.
Ранее источник, знакомый с российским графиком прокачки нефти, сообщал, что экспорт азербайджанской нефти в направлении Новороссийска в первом квартале 2021 года запланирован в объеме 340 тыс. тонн. Однако, в январе прокачка сырья из Азербайджана не осуществлялась, так как все объемы SOCAR направляла по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД).
Советник президента российской трубопроводной монополии, пресс-секретарь Игорь Демин 20 января сообщил "Интерфаксу", что "Транснефть" и SOCAR подписали договор на прокачку по нефтепроводу Баку-Новороссийск в 2021 году более 1 млн тонн нефти.
По данным ФГБУ "ЦДУ ТЭК", SOCAR в 2020 году экспортировала по нефтепроводу Баку-Новороссийск 613,29 тыс. тонн нефти.
Азербайджан транспортирует свою нефть по трубопроводу Баку-Новороссийск с 1997 года. В 2020 году ГНКАР сократила экспорт по этому направлению на 30%, до 613 тыс. тонн нефти
Н.Аббасова
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