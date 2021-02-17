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Карабахский конфликт 17.02.2021 19:52

Путин и Пашинян обсудили реализацию трехсторонних договоренностей по Карабаху

Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с премьером Армении Николом Пашиняном, сообщила в среду пресс-служба Кремля.

"Обсуждены практические аспекты реализации Заявления лидеров России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года, а также договоренностей, достигнутых в ходе трехстороннего саммита в Москве 11 января 2021 года", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что "затронуты некоторые актуальные вопросы российско-армянского сотрудничества".

Условлено о продолжении контактов на различных уровнях, сообщили в Кремле.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, АРМЕНИЯ, ЛИДЕРЫ, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]