Путин и Пашинян обсудили реализацию трехсторонних договоренностей по Карабаху

Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с премьером Армении Николом Пашиняном, сообщила в среду пресс-служба Кремля.
"Обсуждены практические аспекты реализации Заявления лидеров России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года, а также договоренностей, достигнутых в ходе трехстороннего саммита в Москве 11 января 2021 года", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что "затронуты некоторые актуальные вопросы российско-армянского сотрудничества".
Условлено о продолжении контактов на различных уровнях, сообщили в Кремле.
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