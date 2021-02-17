Путин и Пашинян обсудили реализацию трехсторонних договоренностей по Карабаху

Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с премьером Армении Николом Пашиняном, сообщила в среду пресс-служба Кремля.

"Обсуждены практические аспекты реализации Заявления лидеров России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года, а также договоренностей, достигнутых в ходе трехстороннего саммита в Москве 11 января 2021 года", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что "затронуты некоторые актуальные вопросы российско-армянского сотрудничества".

Условлено о продолжении контактов на различных уровнях, сообщили в Кремле.