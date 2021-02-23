В ЕС отмечают углубление политического кризиса в Грузии и призывают к сдержанности

Евросоюз призывает все стороны политического конфликта в Грузии к сдержанности в интересах грузинского народа, заявил Петер Стано, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.
"Мы внимательно следим за событиями в Грузии. С арестом господина Мелия (Никанор Мелия - лидер оппозиционной партии "Единое национальное движение" - ИФ) ситуация переживает новую эскалацию. Политический кризис, похоже, углубляется", - сказал пресс-секретарь во вторник на брифинге в Брюсселе.
Он отметил, что в этом контексте Европейский союз возобновляет свой призыв ко всем сторонам конфликта в Грузии "проявлять сдержанность и ответственность, чтобы в интересах страны и грузинского народа избежать обострения".
Стано подчеркнул "необходимость инклюзивного парламентского процесса для страны вообще, но в условиях пандемии особенно". По его словам, это главное, чтобы реализовать все реформы, являющиеся основополагающими для усиления сотрудничества между ЕС и Грузией.
Как ранее сообщил из Тбилиси корреспондент "Интерфакса", сотни представителей оппозиции проводят акцию протеста перед зданием Госканцелярии в Тбилиси с требованием к властям немедленно освободить Мелия.
Выступившие на акции лидеры оппозиции заявляли, что у них два требования - немедленное освобождение Мелия и всех политзаключенных и назначение новых парламентских выборов.
Одна из лидеров ЕНД Хатия Деканоидзе объявила, что 26 февраля в Тбилиси состоится массовая манифестация оппозиционных сил.
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