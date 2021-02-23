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Регион 23.02.2021 18:30

В ЕС отмечают углубление политического кризиса в Грузии и призывают к сдержанности

Евросоюз призывает все стороны политического конфликта в Грузии к сдержанности в интересах грузинского народа, заявил Петер Стано, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

"Мы внимательно следим за событиями в Грузии. С арестом господина Мелия (Никанор Мелия - лидер оппозиционной партии "Единое национальное движение" - ИФ) ситуация переживает новую эскалацию. Политический кризис, похоже, углубляется", - сказал пресс-секретарь во вторник на брифинге в Брюсселе.

Он отметил, что в этом контексте Европейский союз возобновляет свой призыв ко всем сторонам конфликта в Грузии "проявлять сдержанность и ответственность, чтобы в интересах страны и грузинского народа избежать обострения".

Стано подчеркнул "необходимость инклюзивного парламентского процесса для страны вообще, но в условиях пандемии особенно". По его словам, это главное, чтобы реализовать все реформы, являющиеся основополагающими для усиления сотрудничества между ЕС и Грузией.

Как ранее сообщил из Тбилиси корреспондент "Интерфакса", сотни представителей оппозиции проводят акцию протеста перед зданием Госканцелярии в Тбилиси с требованием к властям немедленно освободить Мелия.

Выступившие на акции лидеры оппозиции заявляли, что у них два требования - немедленное освобождение Мелия и всех политзаключенных и назначение новых парламентских выборов.

Одна из лидеров ЕНД Хатия Деканоидзе объявила, что 26 февраля в Тбилиси состоится массовая манифестация оппозиционных сил.

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Тэги: ЕС, ГРУЗИЯ, КРИЗИС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]