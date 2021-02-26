Азербайджан заключил новые контракты на закупку вооружения в Турции - Алиев

Азербайджан подписал новые контракты на закупку турецкого вооружения, заявил президент Ильхам Алиев.

"Мы подписали новые контракты по закупке самых современных вооружений, производимых в Турции. Это еще больше усилит нашу армию", - сказал Алиев в пятницу на пресс-конференции для иностранных и местных СМИ.

Глава государства также дал высокую оценку турецкому вооружению, которое было использовано Азербайджаном в ходе второй Карабахской войны.