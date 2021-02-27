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Регион 27.02.2021 19:30

Армянский оппозиционный политик сетует на ухудшение отношений с Россией

Отношения между Арменией и Россией ухудшаются с каждым днем, заявил руководитель оппозиционной партии "Отечество", экс-директор Службы национальной безопасности Артур Ванецян.

"Армяно-российские отношения ухудшаются в ежедневном режиме, и началось это с весны 2018 года (со сменой власти в Армении - ИФ). ", - сказал Ванецян журналистам на проспекте Баграмяна в Ереване, где начинается оппозиционный митинг.

По его словам, со стратегическим партнером номер один - Россией, у Армении нет нормальных отношений.

"Нам не нужны отношения на словах, необходимы конкретные действия", - подчеркнул он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, РОССИЯ, ОТНОШЕНИЯ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]