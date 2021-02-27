Армянский оппозиционный политик сетует на ухудшение отношений с Россией

Отношения между Арменией и Россией ухудшаются с каждым днем, заявил руководитель оппозиционной партии "Отечество", экс-директор Службы национальной безопасности Артур Ванецян.

"Армяно-российские отношения ухудшаются в ежедневном режиме, и началось это с весны 2018 года (со сменой власти в Армении - ИФ). ", - сказал Ванецян журналистам на проспекте Баграмяна в Ереване, где начинается оппозиционный митинг.

По его словам, со стратегическим партнером номер один - Россией, у Армении нет нормальных отношений.

"Нам не нужны отношения на словах, необходимы конкретные действия", - подчеркнул он.