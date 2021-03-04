Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0484 RUR   0.023 GBR   2.3696 TRY   0.228

Цена на нефть

03.03 $/bbl   WTI 61.28 1.53 Brent 64.07 1.37

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 04.03.2021 16:55

Третья волна пандемии началась в Украине - премьер

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль констатировал начало в стране третьей волны пандемии COVID-19.

"Необходимо констатировать, что началась третья волна эпидемии в Украине", - сказал Шмыгаль на пресс-конференции в четверг.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, ПРЕМЬЕР, ПАНДЕМИЯ


Похожие новости


Украина не хочет отставать от Грузии при получении Плана действий по членству в НАТО - премьер Премьер Украины и Эрдоган обсудили вопросы торгово-экономического и энергетического сотрудничества Премьер Украины прогнозирует по 3 тыс. больных COVID-19 ежедневно до конца сентября Экономика Украины в III квартале начала восстанавливаться - премьер Учебный год на Украине начнется вовремя, 1 сентября - премьер Шмыгаль Украинский премьер предрекает стране без международной помощи "пропасть дефолта"

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]