Третья волна пандемии началась в Украине - премьер

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль констатировал начало в стране третьей волны пандемии COVID-19.
"Необходимо констатировать, что началась третья волна эпидемии в Украине", - сказал Шмыгаль на пресс-конференции в четверг.
Спецназы Азербайджана и Турции проведут совместные учения
Страны ОЭС обсудят вопросы экономического сотрудничества на саммите организации
Азербайджан намерен расширить военно-техническое сотрудничество с Пакистаном – президент Алиев
Добыча газа в Египте на проекте Роснефти Zohr в 2020г снизилась на 5,6%
Бакметрополитен потратит около 260 тыс. манатов на кабели и системы освещения в тоннелях
В ЕС рассчитывают, что к концу лета будет возможность вакцинировать всех жителей стран Евросоюза от COVID-19
Число выявленных случаев COVID-19 в Европе вновь возросло после шестинедельного спада - ВОЗ
В Азербайджане вновь небольшой суточный спад заражений COVID-19
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Yelo Bank нацелен на прибыль в 2021 году
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
ВТБ (Азербайджан) отменил комиссии по кредитам для малого бизнеса
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ
Роль «Цифрового поколения» в восстановлении Карабаха
О христианской архитектуре Карабаха и подлинной угрозе его памятникам