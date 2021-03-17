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АПК 17.03.2021 10:40

Азербайджан в январе 2021г сократил импорт пшеницы на 53,5%, увеличил экспорт фруктов на 5,4%

Импорт пшеницы в Азербайджан за январь 2021 года составил 23,203 тыс. тонн, что на 53,5% меньше показателя января 2020 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

Согласно данным статистики, общая стоимость импортированной в республику пшеницы составила $5 млн 900,6 тыс. (спад на 46,1%).

За отчетный период в Азербайджан также импортировано 15,283 тыс. тонн сахара сырца и сахара (рост в 2,6 раза) на сумму $6 млн 667 тыс. (рост в 3,3 раза), растительных масел – 9,032 тыс. тонн (спад на 24,2%) на сумму $12 млн 222 тыс. (рост на 13,3%), чая – 711,1 тонн (спад на 46,8%) на сумму $2 млн 517,2 тыс. (рост на 51,2%), сливочного масла, прочих масел из молока и пасты – 1,07 тыс. тонн (рост на 6,3%) на сумму $5 млн 365,4 тыс. (рост на 8%).

Наряду с этим, в январе в Азербайджан импортировано 568,2 тонны мяса крупного рогатого скота (спад на 30,1%) на сумму $2 млн 70,8 тыс. (спад на 29,5%), мяса птицы и продукции из нее – 1,298 тыс. тонн (спад на 61%) на сумму $1 млн 398,5 тыс. (спад на 61,7%).

Фруктов за отчетный период в республику импортировано 11,597 тыс. тонн (рост на 36,8%) на сумму $10 млн 802,3 тыс. (рост на 52%), овощей – 8,831 тыс. тонн (рост в 4,9 раза) на $4 млн 12,3 тыс. (рост в 4,2 раза), картофеля – 19,203 тыс. тонн (рост на 10,8%) на $4 млн 732,3 тыс. (рост на 1,9%).

В январе из Азербайджана на экспорт отправлено 8,426 тыс. тонн овощей (спад на 33,9%) на сумму $8 млн 422,1 тыс. (спад на 44,3%), фруктов – 25,856 тыс. тонн (рост на 5,4%) на $28 млн 508,7 тыс. (рост на 6,5%).

Кроме этого, из Азербайджана в отчетном периоде экспортировано 3,066 тыс. тонн сахара (рост в 2,7 раза) на сумму $1 млн 512,7 тыс. (рост в 3 раза), растительных масел – 777,7 тонн (спад на 46,2%) на сумму $994,1 тыс. (спад на 12,5%).

Также за отчетный период Азербайджан экспортировал 1,092 тыс. тонн фруктовых и овощных соков (рост в 1,9 раза) на сумму $1 млн 262,3 тыс. (рост на 54,6%), натуральных виноградных вин и виноградного сусла – 19,2 тыс. декалитра (рост в 3,8 раза) на сумму $180,9 тыс. (рост на 34,5%), фруктовых и овощных консервов – 424,7 тонн (спад на 18,2%) на сумму $552,8 тыс. (спад на 34,5%), табака – 42,1 тонна (спад на 81%) на сумму $94,9 тыс. (спад на 80,6%).

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ИМПОРТ, ПШЕНИЦА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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