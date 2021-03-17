Поставки российского газа в Армению будут временно вестись через Азербайджан в связи с ремонтом газопровода "Северный Кавказ - Закавказье" (по нему поставки идут из России через Грузию в Армению), следует из сообщения "Газпром экспорта".

"Во время планово-предупредительных ремонтных работ на газопроводе "Северный Кавказ - Закавказье" российский газ будет поставляться потребителям через территорию Азербайджана. ООО "Газпром экспорт" и Государственная нефтяная компания Азербайджанской республики 16 марта подписали краткосрочный контракт на транспортировку российского газа через территорию Азербайджана", - пишет российский поставщик.

"Контракт предусматривает, что во время планово-предупредительных ремонтных работ на российском участке магистрального газопровода "Северный Кавказ - Закавказье" газ будет поступать потребителям через территорию Азербайджана до границы с Грузией. Работы могут занять около трех недель. После их завершения газ будет транспортироваться по прежнему маршруту через границу РФ и Грузии", - добавляет "Газпром экспорт".

В 2020 году "Газпром" поставил в Армению 2,209 млрд куб. м газа, в январе 2021 года поставки выросли на 9% - до 310 млн кубометров.