Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0292 RUR   0.0233 GBR   2.3583 TRY   0.2256

Цена на нефть

16.03 $/bbl   WTI 64.80 -0.59 Brent 68.39 -0.49

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 17.03.2021 11:07

Поставки российского газа в Армению будут временно вестись через Азербайджан в связи с ремонтом газопровода

Поставки российского газа в Армению будут временно вестись через Азербайджан в связи с ремонтом газопровода "Северный Кавказ - Закавказье" (по нему поставки идут из России через Грузию в Армению), следует из сообщения "Газпром экспорта".

"Во время планово-предупредительных ремонтных работ на газопроводе "Северный Кавказ - Закавказье" российский газ будет поставляться потребителям через территорию Азербайджана. ООО "Газпром экспорт" и Государственная нефтяная компания Азербайджанской республики 16 марта подписали краткосрочный контракт на транспортировку российского газа через территорию Азербайджана", - пишет российский поставщик.

"Контракт предусматривает, что во время планово-предупредительных ремонтных работ на российском участке магистрального газопровода "Северный Кавказ - Закавказье" газ будет поступать потребителям через территорию Азербайджана до границы с Грузией. Работы могут занять около трех недель. После их завершения газ будет транспортироваться по прежнему маршруту через границу РФ и Грузии", - добавляет "Газпром экспорт".

В 2020 году "Газпром" поставил в Армению 2,209 млрд куб. м газа, в январе 2021 года поставки выросли на 9% - до 310 млн кубометров.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ГАЗПРОМ, АРМЕНИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН


Похожие новости


Газпром допускает «некоторые колебания» в поставках в Италию в 2021г, пока рынок не адаптируется к новому поставщику - Азербайджану Сербия начала получать российский газ через "Турецкий поток" Газпром разместил 7-летние евробонды на $1 млрд под 3% Новый CFO Газпрома Садыгов после первого года работы купил акции на 10 млн рублей Газпром понизил оценку прибыли 2019 г из-за неденежного списания по суду с PGNiG "Газпром экспорт": покупателей газа ожидает еще один удачный год, не столь благополучна ситуация для экспортеров

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]