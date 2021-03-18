Российский МИД приступил к исполнению поручения Путина о подготовке контакта с Байденом

МИД России начал проработку контакта президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"МИД приступил к исполнению поручения президента", - сообщила она журналистам.

Ранее в четверг Путин заявил, что вечером даст поручение МИДу начать подготовку телефонного разговора с Байденом, который мог бы состояться либо в пятницу, либо в понедельник.