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Регион 18.03.2021 21:36

Российский МИД приступил к исполнению поручения Путина о подготовке контакта с Байденом

МИД России начал проработку контакта президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"МИД приступил к исполнению поручения президента", - сообщила она журналистам.

Ранее в четверг Путин заявил, что вечером даст поручение МИДу начать подготовку телефонного разговора с Байденом, который мог бы состояться либо в пятницу, либо в понедельник.

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Тэги: РОССИЯ, МИД, США, ПОДГОТОВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]