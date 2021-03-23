Шойгу обсудил с главой Минобороны Армении сотрудничество и обстановку в регионе

Военное и военно-техническое сотрудничество, обстановка в регионе обсуждались в ходе переговоров по телефону министра обороны РФ Сергея Шойгу с главой военного ведомства Армении Вагаршаком Арутюняном, сообщили в Минобороны РФ.
"В ходе беседы обсуждены вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества, обстановка в регионе и районах выполнения задач миротворческим контингентом России в Нагорном Карабахе, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес", - говорится в сообщении военного ведомства.
Предыдущий раз Минобороны РФ сообщало о переговорах Шойгу и Арутюняна 10 марта.
В этом году Минобороны РФ сообщало о телефонных переговорах глав военных ведомств России и Армении 21 января, 1, 25 и 27 февраля.
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