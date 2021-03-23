Шойгу обсудил с главой Минобороны Армении сотрудничество и обстановку в регионе

Военное и военно-техническое сотрудничество, обстановка в регионе обсуждались в ходе переговоров по телефону министра обороны РФ Сергея Шойгу с главой военного ведомства Армении Вагаршаком Арутюняном, сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе беседы обсуждены вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества, обстановка в регионе и районах выполнения задач миротворческим контингентом России в Нагорном Карабахе, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес", - говорится в сообщении военного ведомства.

Предыдущий раз Минобороны РФ сообщало о переговорах Шойгу и Арутюняна 10 марта.

В этом году Минобороны РФ сообщало о телефонных переговорах глав военных ведомств России и Армении 21 января, 1, 25 и 27 февраля.