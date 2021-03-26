Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран "Нормандской четверки" сделать все возможное для сохранения режима прекращения огня в Донбассе.

"Сегодня мы снова потеряли четырех защитников Украины. Искренние соболезнования. Призываю всех лидеров "Нормандской четверки" и партнеров сделать все возможное для сохранения режима полного и всеобъемлющего прекращения огня", - написал Зеленский в соцсети Twitter в пятницу.

Как сообщалось, четверо военнослужащих Вооружённых сил Украины погибли и двое получили ранение в результате обстрела в районе пос. Шумы Торецкого горсовета Донецкой области 26 марта.

По информации представителя украинской стороны в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексея Арестовича, военнослужащие погибли в результате минометного обстрела.