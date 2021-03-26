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СНГ 26.03.2021 23:25

Зеленский призвал лидеров "Нормандской четверки" и партнеров сделать все возможное для сохранения режима полного прекращения огня в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран "Нормандской четверки" сделать все возможное для сохранения режима прекращения огня в Донбассе.

"Сегодня мы снова потеряли четырех защитников Украины. Искренние соболезнования. Призываю всех лидеров "Нормандской четверки" и партнеров сделать все возможное для сохранения режима полного и всеобъемлющего прекращения огня", - написал Зеленский в соцсети Twitter в пятницу.

Как сообщалось, четверо военнослужащих Вооружённых сил Украины погибли и двое получили ранение в результате обстрела в районе пос. Шумы Торецкого горсовета Донецкой области 26 марта.

По информации представителя украинской стороны в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексея Арестовича, военнослужащие погибли в результате минометного обстрела.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, ЗЕЛЕНСКИЙ, ДОНБАСС, ЧЕТВЕРКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]