В Ереване заявляют, что после войны в Карабахе Турцию не надо считать врагом Армении

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян не склонен считать Турцию врагом в условиях региональной ситуации, изменившейся после войны в Карабахе.
«Если мы говорим о региональной деблокаде, то в наших подходах должны быть уточнения, и мы работаем над этим», - сказал Григорян в эфире Общественного телевидения, отвечая на вопрос, считает ли Армения Турцию врагом.
«Прямого диалога с Турцией нет. Но публичные заявления есть, и есть возможность деблокады (транспортных коммуникаций - ИФ). Деблокада должна быть не только с Азербайджаном, но и в более широком региональном плане, и есть предпосылки для этого», - отметил он.
Григорян также заявил, что российские миротворцы в Карабахе должны остаться и после завершения первого пятилетнего срока.
«Мы пытаемся понять, как должны решить долгосрочные вопросы. Основным предусловиям решения – это то, чтобы в Карабахе продолжали оставаться миротворцы. Для нас это важно с точки зрения безопасности. Трудно сказать, что будет через пять лет, но наш шаги направлены на то, чтобы они остались. Если не останутся, то мы должны думать о новых решениях. В нашей повестке, чтобы они остались надолго. Предпосылки говорят о том, что они останутся», - заявил секретарь Совбеза Армении.
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