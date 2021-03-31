Результат деятельности Минской группы по Карабаху нулевой - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что если бы на Армению было оказано серьезное давление мирового сообщества, то Карабахский вопрос давно был бы решен мирным путем.
«Минская группа ОБСЕ была создана в 1992 году для решения этого вопроса и на протяжении 28 лет работала безрезультатно. Результат Минской группы был нулевым. Сопредседателями Минской группы являются ведущие страны мира, ядерные державы и постоянные члены Совбеза ООН. Конечно, если бы было оказано серьезное давление на Армении и с учетом требований Азербайджана были бы введены санкции, вопрос мог бы давно решиться мирным путем», - сказал Алиев в среду в ходе выступления на неофициальном саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств.
Алиев отметил, что, к сожалению, этого не произошло, а напротив, были предприняты шаги по замораживанию вопроса.
«Фактически, Армения отказалась от переговоров. Если в предыдущие годы была имитация переговоров, то последние два-три года открыто и демонстративно заявлялось, что Азербайджану не будет возвращено ни пяди азербайджанской земли. К тому же безответственные и провокационные действия и заявления руководства Армении сделали переговоры практически бессмысленными. Два года назад армянский лидер сказал, что «Карабах - это Армения и точка». Конечно же мы ответили на это и самый серьезный ответ был дан на поле боя. Однако это само по себе говорит о том, что руководство Армении считало вопрос решенным и не хотело возвращать земли», - сказал президент.
Алиев сообщил, что с первого дня войны Азербайджан получил большую поддержку со стороны братской Турции.
«Мой дорогой брат, президент Реджеп Тайип Эрдоган, 27 сентября, в день начала войны, открыто выразил поддержку Азербайджану. Эта политическая и моральная поддержка имела большое значение. Конечно, это был очень серьезный сигнал. Это позволило нам провести успешное контрнаступление без вмешательства внешних сил. Я всегда говорил, что без иностранного вмешательства Азербайджан может разрешить нагорно-карабахский конфликт в короткие сроки, что и произошло», - сказал глава государства.
Б.Рустамбеков
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