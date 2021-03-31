Спотовая цена газа в Европе выросла до максимума за 7 недель на фоне старта сезона закачки газа в подземные хранилища.
Цена контракта с поставкой в четверг на голландском хабе TTF выросла до $233 за тысячу кубометров. Средняя котировка "на день вперед" в марте была $218, в феврале $219, в январе - $257 за тысячу кубометров.
В конце прошлой недели Европа завершила рекордный сезон отбора газа из подземных хранилищ - из ПХГ было поднято почти 69 млн куб. м, что на 24 млрд куб. м больше, чем годом ранее.
Начался сезон закачки: для компенсации рекордного отбора газовикам надо закачать почти такой же объем газа в хранилища, что окажет солидную поддержку импорту по всем направлениям: и по трубам, и в сжиженном виде.
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