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ТЭК 31.03.2021 22:31

Цена газа в Европе выросла до максимума за 7 недель на фоне старта сезона закачки

Спотовая цена газа в Европе выросла до максимума за 7 недель на фоне старта сезона закачки газа в подземные хранилища.

Цена контракта с поставкой в четверг на голландском хабе TTF выросла до $233 за тысячу кубометров. Средняя котировка "на день вперед" в марте была $218, в феврале $219, в январе - $257 за тысячу кубометров.

В конце прошлой недели Европа завершила рекордный сезон отбора газа из подземных хранилищ - из ПХГ было поднято почти 69 млн куб. м, что на 24 млрд куб. м больше, чем годом ранее.

Начался сезон закачки: для компенсации рекордного отбора газовикам надо закачать почти такой же объем газа в хранилища, что окажет солидную поддержку импорту по всем направлениям: и по трубам, и в сжиженном виде.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЕВРОПА, ГАЗ, ЦЕНА, СПОТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]