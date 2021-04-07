Глава Amazon поддерживает повышение налогов на компании в США

Главный исполнительный директор Amazon.com Inc. Джефф Безос поддерживает повышение ставки корпоративного налога и стремление президента США Джо Байдена сфокусироваться на значительных расходах на развитие инфраструктуры страны.
Об этом глава крупнейшего в мире интернет-ритейлера написал в служебной записке, которую приводит The Wall Street Journal.
Президент США в конце марта представил план развития инфраструктуры страны на сумму свыше $2 трлн, который он намерен реализовать за счет увеличения налогов.
В частности, на модернизацию транспортной инфраструктуры будет направлен $621 млрд, на поддержку промышленного сектора - $300 млрд, на ремонт и строительство доступного жилья - $213 млрд и на развитие сетей широкополосной связи - $100 млрд. План также включает введение нового стандарта для сферы энергогенерации, чтобы сократить выбросы в секторе до нулевого уровня к 2035 году.
Предложения Байдена потребуют расходов в размере $2 трлн за восемь лет. Их планируется покрыть в течение 15 лет за счет повышения корпоративного налога в стране до 28% с 21%, а также увеличения налога на доходы американских компаний, которые они получают за рубежом. Кроме того, иностранным компаниям с операциями в США будет сложнее получить выгоды от перевода прибыли в страны с более низкими налоговыми ставками.
"Мы понимаем, что эти инвестиции потребуют уступок со всех сторон", - написал Безос. Он сказал, что Amazon "поддерживает повышение ставки корпоративного налога" и ожидает прогресса правительства в реализации этого плана.
Главный исполнительный директор Salesforce.com Inc. Марк Бениофф в целом поддержал позицию Безоса. При этом он отметил, что любые изменения в налогах должны отражать более широкий уровень налогообложения в мире.
"В случае с Соединенными Штатами нам, вероятно, потребуется пересмотреть и обсудить, какими должны быть налоговые ставки, но мы должны уравновесить это с возможностями США и необходимостью быть конкурентоспособными в мире", - сказал он на мероприятии Всемирного экономического форума.
Министр финансов США Джанет Йеллен ранее на этой неделе заявила о том, что выступает за установление минимальной ставки корпоративного налога в мире.
"Мы работаем со странами G20, чтобы согласовать глобальную минимальную ставку корпоративного налога, которая может остановить "гонку уступок" (конкуренция стран за инвестиции за счет смягчения налогового режима - прим. ИФ), - сказала, в частности, она.
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