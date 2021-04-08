Встреча лидеров ЕС с Эрдоганом в Анкаре состоялась в соответствии с протоколом - МИД Турции

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил в четверг, что встреча председателя Евросовета Шарля Мишеля и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом состоялась в соответствии с протоколом и требованиями европейской стороны.
"Встреча прошла в соответствии с протоколом, в котором были удовлетворены все требования и предложения со стороны ЕС", - цитирует Чавушоглу агентство "Анадолу".
Ранее на встрече в Анкаре произошел протокольный инцидент с главой ЕК фон дер Ляйен, которой не предложили кресло рядом с президентом Эрдоганом.
По словам Мишеля, они с фон дер Ляйен предпочли не усугублять ситуацию привлечением публичного внимания и дать в начале этой встречи приоритет существу политической дискуссии.
Европейские СМИ сообщали, что фон дер Ляйен, судя по всему, была всерьёз разгневана произошедшим.
Так, на видео отчетливо слышно, как фон дер Ляйен издает возглас удивления, когда видит, как Мишель усаживается в кресло, а ей уготовано место на диване в стороне, напротив турецкого министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу не равного ей по рангу в протокольной иерархии. Глава ЕК казалась растерянной и не понимавшей, куда ей садиться, пока Мишель и Эрдоган устраивались в креслах.
"Госпожа фон дер Ляйен ожидает отношения к себе согласно правилам протокола и просит свои службы сделать так, чтобы инциденты подобного рода не повторились в будущем", - приводит газета "Фигаро" слова официального представителя Еврокомиссии Эрика Мамера, который напомнил, что у нее такой же протокольный ранг, как и у Мишеля, и она является полноправным членом Европейского совета.
Однако, уточняет издание, "Европейский совет дал понять, что его председатель имеет приоритет перед комиссией по международному протоколу".
Газета также указывает на то, что протокольный казус случился в "в деликатное с дипломатической точки зрения время, поскольку ЕС и Турция стремятся возобновить отношения после года напряженности".
Такой инцидент с первой женщиной на одном из главных постов Евросоюза вызвал негодование ряда европейских депутатов и французских политиков.
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