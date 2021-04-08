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Оборона 08.04.2021 13:19

В Азербайджане начались совместные с Турцией двухдневные оперативно-тактические военные учения

В Азербайджане в четверг начались оперативно-тактические учения совместно с турецкими военнослужащими, сообщает пресс-служба Минобороны.

«Учения проводятся на общевойсковых полигонах, расположенных в разных направлениях зон ответственности воинских объединений азербайджанской армии», - говорится в информации.

Основной целью учений, которые завершается 9 апреля, является улучшение взаимодействия и повышение боеспособности оперативных подразделений азербайджанской и турецкой армий, развитие у командиров оперативных подразделений навыков принятия военных решений, а также способности проявления инициативы и управления подразделениями.

Х.Насирзаде

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Тэги: МИНОБОРОНЫ, ТУРЦИЯ, УЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]