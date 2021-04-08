В Азербайджане начались совместные с Турцией двухдневные оперативно-тактические военные учения

В Азербайджане в четверг начались оперативно-тактические учения совместно с турецкими военнослужащими, сообщает пресс-служба Минобороны.

«Учения проводятся на общевойсковых полигонах, расположенных в разных направлениях зон ответственности воинских объединений азербайджанской армии», - говорится в информации.

Основной целью учений, которые завершается 9 апреля, является улучшение взаимодействия и повышение боеспособности оперативных подразделений азербайджанской и турецкой армий, развитие у командиров оперативных подразделений навыков принятия военных решений, а также способности проявления инициативы и управления подразделениями.

Х.Насирзаде