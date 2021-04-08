В Азербайджане начались совместные с Турцией двухдневные оперативно-тактические военные учения

В Азербайджане в четверг начались оперативно-тактические учения совместно с турецкими военнослужащими, сообщает пресс-служба Минобороны.
«Учения проводятся на общевойсковых полигонах, расположенных в разных направлениях зон ответственности воинских объединений азербайджанской армии», - говорится в информации.
Основной целью учений, которые завершается 9 апреля, является улучшение взаимодействия и повышение боеспособности оперативных подразделений азербайджанской и турецкой армий, развитие у командиров оперативных подразделений навыков принятия военных решений, а также способности проявления инициативы и управления подразделениями.
Х.Насирзаде
Транснефть в 2021г планирует провести диагностику 23 своих резервуаров в Сибири
ВС РФ отказал ЛУКОЙЛ-Коми, оспаривавшему методику расчета ущерба лесам
Банки в Азербайджане приобрели в четверг на валютном аукционе $55,5 млн
Пограничники Азербайджана изъяли около 55 кг наркотиков
Площадки за пределами США задействуют при проведении церемонии "Оскара"
Бельгия временно откажется от вакцинации препаратом AstraZeneca людей моложе 56 лет
ИВ Гянджи направит около 19 млн манатов на строительство ряда объектов
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Казахстан продолжит широко использовать российскую вакцину "Спутник V" - глава МИД республики
Россия даст ответ на любые недружественные шаги США - Лавров
В Сирии есть погибшие и раненые среди гражданского населения из-за артиллерийских ударов из подконтрольных Турции районов
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
SOCAR AQS пробурило первую разветвленную скважину в Южно-Каспийском бассейне
Наличный кредит в AccessBank: от 16,5%!
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ
Роль «Цифрового поколения» в восстановлении Карабаха
О христианской архитектуре Карабаха и подлинной угрозе его памятникам