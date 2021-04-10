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Регион 10.04.2021 22:07

Эрдоган высказался за урегулирование конфликта в Донбассе через диалог

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что ситуация в Донбассе может быть разрешена путем диалога.

"Напряженность, складывающуюся на востоке Украины, можно урегулировать мирно через диалог в соответствии с международным законодательством", - приводит в субботу турецкое телевидение слова Эрдогана по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Эрдоган также заявил, что фундаментальная цель Турции состоит в том, чтобы Черное море продолжало оставаться морем мира и спокойствия.

Зеленский прибыл в Стамбул на встречу стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, УКРАИНА, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]