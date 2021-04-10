Эрдоган высказался за урегулирование конфликта в Донбассе через диалог

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что ситуация в Донбассе может быть разрешена путем диалога.
"Напряженность, складывающуюся на востоке Украины, можно урегулировать мирно через диалог в соответствии с международным законодательством", - приводит в субботу турецкое телевидение слова Эрдогана по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Эрдоган также заявил, что фундаментальная цель Турции состоит в том, чтобы Черное море продолжало оставаться морем мира и спокойствия.
Зеленский прибыл в Стамбул на встречу стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией.
Президент Алиев вручил орден "Дружбы" послу Турции в Азербайджане
Президент Азербайджана выразил соболезнования королеве и премьер-министру Великобритании
Морозы уничтожили значительную часть урожая виноделов Франции
Грузоперевозки по ж/д БТК в I квартале увеличились почти вдвое - министр
MIDA отбирает компанию на закупку и установку газовых счетчиков в ЖК Говсан-2
Мужчины старше 35 лет в два раза чаще женщин попадают в реанимацию из-за коронавируса - Мурашко
В Азербайджане суточный спад случаев COVID-19, 33 человека скончались
ИВ Гянджи направит около 19 млн манатов на строительство ряда объектов
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Онлайн-обучение теперь намного проще с интернет пакетом «TƏHSİL+» от Nar !
В Баку прошла онлайн встреча, посвященная Александро-Невскому храму в городе Гянджа
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ
Роль «Цифрового поколения» в восстановлении Карабаха
О христианской архитектуре Карабаха и подлинной угрозе его памятникам