Эрдоган высказался за урегулирование конфликта в Донбассе через диалог

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что ситуация в Донбассе может быть разрешена путем диалога.

"Напряженность, складывающуюся на востоке Украины, можно урегулировать мирно через диалог в соответствии с международным законодательством", - приводит в субботу турецкое телевидение слова Эрдогана по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Эрдоган также заявил, что фундаментальная цель Турции состоит в том, чтобы Черное море продолжало оставаться морем мира и спокойствия.

Зеленский прибыл в Стамбул на встречу стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией.