Пашинян доволен переговорами с Путиным в Москве

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что "очень доволен" переговорами с президентом России Владимиром Путиным 7 апреля.

"У нас была очень насыщенная повестка дня", - сказал Пашинян в интервью автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" (ВГТРК) Павлу Зарубину, отвечая на вопрос, доволен ли он результатами переговоров с президентом России.

"Эффективно обсудили все вопросы двусторонних отношений, региональные вопросы, вопросы безопасности, очень много вопросов, связанных с ситуацией в Нагорном Карабахе. Я доволен очень", - отметил премьер Армении.