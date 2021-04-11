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Регион 11.04.2021 14:31

Пашинян доволен переговорами с Путиным в Москве

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что "очень доволен" переговорами с президентом России Владимиром Путиным 7 апреля.

"У нас была очень насыщенная повестка дня", - сказал Пашинян в интервью автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" (ВГТРК) Павлу Зарубину, отвечая на вопрос, доволен ли он результатами переговоров с президентом России.

"Эффективно обсудили все вопросы двусторонних отношений, региональные вопросы, вопросы безопасности, очень много вопросов, связанных с ситуацией в Нагорном Карабахе. Я доволен очень", - отметил премьер Армении.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, АРМЕНИЯ, ПРЕЗИДЕНТЫ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]