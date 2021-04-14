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АПК 14.04.2021 00:52

Россельхознадзор с 14 апреля разрешает ввоз томатов из 3 областей Узбекистана

Россельхознадзор с 14 апреля разрешает ввоз томатов и перца с 17 предприятий, расположенных в Ферганской, Навоийской и Кашкадарьинской областях Узбекистана.

Как сообщает служба, это решение принято в связи с полученной от государственной инспекции по карантину растений при кабинете министров Узбекистана информации о том, что эти предприятия свободны от вируса коричневой морщинистости плодов томата. Ввоз разрешен под гарантии госинспекции. Список предприятий размещен на сайте Россельхознадзора.

Поставки томатов и перца из Ферганской области был запрещен с 26 ноября 2020 года, из Навоийской области - с 4 декабря, из Кашкадарьинской - с 11 декабря. Поводом для этого стало обнаружение в овощах вируса коричневой морщинистости плодов томата.

Вирусы коричневой морщинистости плодов томата, а также пятнистого увядания томатов и мозаики пепино отсутствуют в Едином перечне карантинных объектов ЕАЭС (утвержден решением Совета ЕЭК 30 ноября 2016 года). Учитывая их серьезную вредоносность для тепличного овощеводства России, Россельхознадзор с 27 июля 2020 года в качестве временной карантинной фитосанитарной меры ввел требование об обеспечении их отсутствия в семенах, рассаде и плодах томата и перца, поступающих в Россию из стран-экспортеров. Требование будет действовать до включения этих вирусов в Единый перечень карантинных объектов ЕАЭС.

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Тэги: РОССИЯ, УЗБЕКИСТАН, ТОМАТЫ, РАЗРЕШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]