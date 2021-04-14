Россельхознадзор с 14 апреля разрешает ввоз томатов из 3 областей Узбекистана

Россельхознадзор с 14 апреля разрешает ввоз томатов и перца с 17 предприятий, расположенных в Ферганской, Навоийской и Кашкадарьинской областях Узбекистана.

Как сообщает служба, это решение принято в связи с полученной от государственной инспекции по карантину растений при кабинете министров Узбекистана информации о том, что эти предприятия свободны от вируса коричневой морщинистости плодов томата. Ввоз разрешен под гарантии госинспекции. Список предприятий размещен на сайте Россельхознадзора.

Поставки томатов и перца из Ферганской области был запрещен с 26 ноября 2020 года, из Навоийской области - с 4 декабря, из Кашкадарьинской - с 11 декабря. Поводом для этого стало обнаружение в овощах вируса коричневой морщинистости плодов томата.

Вирусы коричневой морщинистости плодов томата, а также пятнистого увядания томатов и мозаики пепино отсутствуют в Едином перечне карантинных объектов ЕАЭС (утвержден решением Совета ЕЭК 30 ноября 2016 года). Учитывая их серьезную вредоносность для тепличного овощеводства России, Россельхознадзор с 27 июля 2020 года в качестве временной карантинной фитосанитарной меры ввел требование об обеспечении их отсутствия в семенах, рассаде и плодах томата и перца, поступающих в Россию из стран-экспортеров. Требование будет действовать до включения этих вирусов в Единый перечень карантинных объектов ЕАЭС.