Ереван обсуждает с Москвой создание на юге Армении опорного пункта 102-й российской военной базы - Пашинян

Армения и Россия обсуждают возможность создания в граничащей с Азербайджаном и Ираном Сюникской области (юг Армении) опорного пункта 102-й российской военной базы.

"Обсуждаем возможности обогащения возможностей 102-й российской военной базы в Армении (расквартирована в городе Гюмри на севере Армении - ИФ). Также проводятся обсуждения о создании опорного пункта российской военной базы в Сюникской области", - сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая в парламенте республики в среду.

По его словам, обсуждения по этим вопросам с Россией "проходят достаточно эффективно".