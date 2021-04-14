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Регион 14.04.2021 11:27

Ереван обсуждает с Москвой создание на юге Армении опорного пункта 102-й российской военной базы - Пашинян

Армения и Россия обсуждают возможность создания в граничащей с Азербайджаном и Ираном Сюникской области (юг Армении) опорного пункта 102-й российской военной базы.

"Обсуждаем возможности обогащения возможностей 102-й российской военной базы в Армении (расквартирована в городе Гюмри на севере Армении - ИФ). Также проводятся обсуждения о создании опорного пункта российской военной базы в Сюникской области", - сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая в парламенте республики в среду.

По его словам, обсуждения по этим вопросам с Россией "проходят достаточно эффективно".

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, РОССИЯ, АРМИЯ, БАЗА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]