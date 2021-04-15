Реакция стран НАТО на американские санкции в отношении России - признак порочной блоковой дисциплины, решения принимаются по команде, заявила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Цепная реакция стран НАТО в поддержку американских санкций - признак порочной блоковой дисциплины, когда решения принимаются не на основе реальных фактов, а по команде, демонстрируя псевдосолидарность. Это не солидарность и даже не кампанейщина. Это вассалитет 21-го века", - сказала она.