ЕС призвал власти России предоставить врачам доступ к Навальному

Европейский союз глубоко обеспокоен сообщениями о том, что состояние здоровья российского оппозиционного политика Алексея Навального в исправительной колонии продолжает ухудшаться, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
"Мы призываем российские власти предоставить ему немедленный доступ к медицинским работникам, которым он доверяет. Российские власти несут ответственность за безопасность и здоровье господина Навального в исправительной колонии", - говорится в коммюнике, распространенном в воскресенье в Брюсселе.
В документе сообщается, что "в продолжение четких заявлений, прозвучавших во время визита высокого представителя (ЕС по иностранным делам - ИФ) в Москву в феврале в отношении ситуации с господином Навальным, ЕС будет продолжать призывать к его немедленному и безоговорочному освобождению, поскольку мы считаем его приговор политически мотивированным и противоречащим международным обязательствам России в области прав человека".
"В этой связи мы также ожидаем, что Россия выполнит свои обязательства по Европейской конвенции о правах человека, в том числе будет соблюдать обеспечительные меры Европейского суда по правам человека в отношении характера и степени риска для жизни господина Навального", - отмечается в документе.
В нем напоминается, что "Европейский союз самым решительным образом осудил отравление господина Навального и ввел санкции в октябре прошлого года в отношении шести высокопоставленных российских чиновников и одного юридического лица, причастных к покушению".
Кроме того, продолжил Боррель, в рамках режима глобальных санкций в защиту прав человека ЕС ввел санкции в отношении четырех человек в феврале за их роль в произвольном аресте, судебном преследовании и вынесении приговора Навальному.
"Дело Навального не является изолированным инцидентом, а подтверждает негативную картину сокращения пространства для оппозиции, гражданского общества и независимых голосов в Российской Федерации. Европейский союз вместе со своими партнерами будет продолжать призывать Россию срочно расследовать в условиях полной прозрачности и без дальнейших промедлений попытку убийства господина Навального путем отравления, а также в полной мере сотрудничать с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО)", - сказано в заявлении.
"Европейский союз вернется к этому вопросу во время предстоящей встречи министров иностранных дел ЕС в понедельник, 19 апреля", - сообщил глава европейской дипломатии.
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