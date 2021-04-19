В ЕС не рассматривают новые санкции против РФ, но ситуация может измениться - Боррель

Власти ЕС в настоящий момент не изучают варианты введения новых санкций против России, однако такое положение дел не обязательно останется неизменным, заявил в понедельник глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
"К настоящему моменту нет каких-либо перемен в отношении новых санкций против России", - сказал он после видеоконференции глав МИД стран ЕС, отвечая на вопрос о возможности введения дополнительных ограничительных мер против РФ.
"Положение дел может измениться, но ситуация такова, как я ее объяснил", - добавил он.
Ранее стало известно, что видеоконференция министров иностранных дел стран Европейского союза в понедельник должна была уделить особое внимание ситуации вокруг Украины.
"Мы будем следить за событиями, и, возможно, у стран-членов появятся предложения касательно новых санкций", - сказал до конференции журналистам высокопоставленный европейский чиновник, в то же время предупредив, что никаких решений по санкциям в понедельник быть не может.
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