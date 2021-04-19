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СНГ 19.04.2021 19:05

В ЕС не рассматривают новые санкции против РФ, но ситуация может измениться - Боррель

Власти ЕС в настоящий момент не изучают варианты введения новых санкций против России, однако такое положение дел не обязательно останется неизменным, заявил в понедельник глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"К настоящему моменту нет каких-либо перемен в отношении новых санкций против России", - сказал он после видеоконференции глав МИД стран ЕС, отвечая на вопрос о возможности введения дополнительных ограничительных мер против РФ.

"Положение дел может измениться, но ситуация такова, как я ее объяснил", - добавил он.

Ранее стало известно, что видеоконференция министров иностранных дел стран Европейского союза в понедельник должна была уделить особое внимание ситуации вокруг Украины.

"Мы будем следить за событиями, и, возможно, у стран-членов появятся предложения касательно новых санкций", - сказал до конференции журналистам высокопоставленный европейский чиновник, в то же время предупредив, что никаких решений по санкциям в понедельник быть не может.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЕС, РОССИЯ, САНКЦИИ, СОСТОЯНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]