Президент Ирана велел выяснить, как неопубликованная аудиозапись Зарифа попала в иностранные СМИ

Президент Ирана Хасан Рухани распорядился выяснить, как произошла утечка информации о высказываниях главы МИД страны Джавада Зарифа, сообщают во вторник западные СМИ со ссылкой на представителя иранского правительства Али Рабии.

"Президент велел министерству национальной безопасности выявить агентов, стоящих за этим заговором", - сказал он. По словам представителя правительства, в Тегеране считают утечку информации из неопубликованного интервью Зарифа сговором против властей и национальных интересов Ирана.

Речь идет о записи неопубликованного интервью, которое Зариф дал иранскому журналисту Саиду Лайлазу в конце марта. Однако интервью просочилось в СМИ, а утечку приписала себе базирующаяся в Лондоне телевизионная станция Iran International, которой владеют подданные Саудовской Аравии.

В сообщениях отмечается, что высказывания Зарифа вызвали недовольство у иранских политиков-консерваторов и стали ударом по властям страны. В Тегеране заявляли, что не отрицают подлинность записи, однако считают, что слова министра были вырваны из контекста.

Ранее в апреле ряд западных СМИ опубликовал материалы, основанные на аудиозаписи с высказываниями Зарифа. Министр, в частности, заявлял, что убитый США в 2020 году иранский военачальник Касем Сулеймани оказывал слишком большое влияние на внешнюю политику Ирана. Зариф также признал, что иногда его собственное влияние на внешнеполитическую деятельность Ирана оказывалось на нулевом уровне.

Также из записи следует, что Сулеймани предпринимал попытки сорвать принятие Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) 2015 года по иранской ядерной программе, в том числе, якобы через взаимодействие с Россией. Кроме этого, Сулемайни отклонял просьбы МИД Ирана не демонстрировать столь явную поддержку правительству президента Сирии Башара Асада, в том числе, не использовать иранские государственные авиалинии для переброски грузов в Сирию.

3 января 2020 года стало известно о гибели в результате спецоперации США в Багдаде Сулеймани и заместителя командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандиса.

В ответ на эту операцию в ночь на 8 января иранский Корпус Стражей Исламской революции нанес удар баллистическими ракетами по авиабазе Айн-аль-Асад и военному объекту в районе Эрбиля в Ираке, где размещены американские войска.