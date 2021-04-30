Баку выполняет все пункты трехстороннего заявления по Карабаху - глава МИД Азербайджана

Официальный Баку полностью соблюдает трехстороннее заявление по Нагорному Карабаху от 10 ноября 2020 года, заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

«Азербайджан полностью соблюдает трехстороннее соглашение от 10 ноября 2020 года и ответственно выполняет все взятые на себя обязательства. Была проделана позитивная работа по реализации трехсторонних заявлений. Азербайджан также поддерживает нормализацию отношений с Арменией в рамках принципов территориальной целостности и суверенитета», - сказал Байрамов в пятницу на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Литвы, находящимся с визитом в Баку.

Байрамов добавил, что Ереван отказывается передавать Баку карту минирования территорий в Карабахе. «Эти районы минировались в течение почти 30 лет. Несмотря на призывы Азербайджана и международных партнеров, Армения отказывается предоставить карты мин и продолжает свои военные преступления. С 10 ноября в результате взрыва мины 22 человека погибли и 100 получили ранения», - подчеркнул Байрамов.

Глава азербайджанского МИД призвал мировое сообщество оказать давление на Армению в этом вопросе. «Давление на Армению необходимо усилить. Мировые державы и международные организации не должны молчать по этому поводу», - сказал он.

Кроме того, Байрамов добавил, что Азербайджан в рамках трехстороннего соглашения вернул армянской стороне всех военнопленных. Касательно задержанных 62 армянских военных, незаконно проникших в конце ноября прошлого года на территорию Азербайджана и успешно задержанных азербайджанской стороной в ходе спецоперации, министр отметил, что «расследование действий в отношении этих лиц продолжается, их действиям будет дана правовая оценка».

Глава МИД Литвы Габриэлиус Ландсбергис, в свою очередь, отметил, что поддерживает улучшение ситуации с безопасностью на Южном Кавказе. «Мы видим улучшение ситуации с безопасностью в регионе, но есть нерешенные вопросы. Необходимо принять меры для поддержания прочного мира в регионе», - отметил Ландсбергис.

Х.Насирзаде