Ограничения на торговлю российской нефтью крайне маловероятны - Федун

Вице-президент "ЛУКОЙЛа"Леонид Федун считает маловероятным введение внешних ограничений на торговлю российской нефтью.
"Это крайне маловероятно", - сказал он в интервью "РБК ТВ".
"Поскольку Россия обеспечивает практически 10% мирового производства, и заместить эту нефть невозможно без взрыва на рынке энергоносителей, и это потрясение всей экономической системы", - пояснил он.
Азербайджан планирует вывести своих миротворцев из Афганистана
Баку призывает Париж и Оттаву к объективности в оценке процессов в регионе после войны в Карабахе – МИД Азербайджана
Президент Алиев объявил Шушу культурной столицей Азербайджана
ВОЗ призвала фармкомпании предоставлять всю информацию о новых лекарствах и вакцинах
В Азербайджане от COVID-19 полностью вакцинировано 6,2% населения
Президент Азербайджана выделил 1,82 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения в 6 городах и районах
ЖКХ Гянджи направит около 4 млн манатов на ремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 1,75 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения в 5 районах
Путин и Рахмон обсудят 8 мая в Москве ситуацию вокруг Афганистана и обеспечение стабилизации обстановки на таджикско-киргизской границе
Президент Армении планирует провести краткосрочный отпуск в Москве
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
ВТБ (Азербайджан) бесплатно предоставит пакет базовых услуг безработным
Дается старт первой национальной премии «CEO Award Azerbaijan»
Перенеси свои кредиты в Yelo Bank и уменьши месячные выплаты
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
Агония «Третьей» Республики Армения
Кто и как в Грузии пытается вбить клин в отношения между Баку и Тбилиси - СМИ
Вопрос «геноцида» армян запустили в СССР с целью блокировки южного фланга НАТО – российский историк