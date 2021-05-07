Ограничения на торговлю российской нефтью крайне маловероятны - Федун

Вице-президент "ЛУКОЙЛа"Леонид Федун считает маловероятным введение внешних ограничений на торговлю российской нефтью.

"Это крайне маловероятно", - сказал он в интервью "РБК ТВ".

"Поскольку Россия обеспечивает практически 10% мирового производства, и заместить эту нефть невозможно без взрыва на рынке энергоносителей, и это потрясение всей экономической системы", - пояснил он.