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ТЭК 07.05.2021 16:36

Ограничения на торговлю российской нефтью крайне маловероятны - Федун

Вице-президент "ЛУКОЙЛа"Леонид Федун считает маловероятным введение внешних ограничений на торговлю российской нефтью.

"Это крайне маловероятно", - сказал он в интервью "РБК ТВ".

"Поскольку Россия обеспечивает практически 10% мирового производства, и заместить эту нефть невозможно без взрыва на рынке энергоносителей, и это потрясение всей экономической системы", - пояснил он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: РОССИЯ, НЕФТЬ, ПРОДАЖА, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]