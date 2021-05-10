РФ поддерживает бизнес, готовый работать в Карабахе, участвовать в восстановительных работах - Лавров

Москва готова к созданию условий для ЮНЕСКО при работе в Карабахе, заявил в понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"ЮНЕСКО как организация, которая отвечает за сохранение международного культурного наследия тоже заинтересована участвовать в этих усилиях. Мы готовы содействовать созданию условий, которые сделают это возможным. Естественно, мы должны учитывать договоренности на этот счет, позицию заинтересованных сторон", - сказал Лавров.

Он подчеркнул, что Россия вопросы, связанные с гуманитарными последствиями войны, желает помочь "решать максимально конструктивно".

Как отметил министр, РФ продолжит вносить свой вклад в то, чтобы договоренности лидеров РФ, Азербайджана и Армении по Карабаху выполнялись в условиях, "способствующих конструктивному результату".

Лавров обратил внимание на то, что РФ поддерживает бизнес, готовый работать в Карабахе: "Поощряем наши компании участвовать в восстановительных работах, в программах, которые вы запланировали".