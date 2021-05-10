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Карабах 10.05.2021 23:39

Совместная разработка транспортного хаба на Южном Кавказе может стать основой для улучшения отношений Баку и Еревана - Лавров

Вопросы создания транспортного хаба на Южном Кавказе могут стать основой для улучшения отношений Баку и Еревана, заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Мы искренне заинтересованы в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Считаем, что совместная работа по сосредоточению на экономических аспектах выхода из затянувшегося в свое время конфликта создает для этого оптимальные рамки", - сказал Лавров.

"Люди должны почувствовать - этот процесс происходит - реальное улучшение "на земле". Три вице-премьера - России, Азербайджана и Армении - в рамках созданной лидерами трех стран рабочей группы регулярно встречаются, рассматривают практические аспекты, связанные с договоренностью лидеров о разблокировании всех экономически и транспортных коммуникаций на Южном Кавказе. Это потенциально очень серьезный транспортный хаб, который будет иметь значение, далеко выходящее за региональные рамки", - добавил министр.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, АРМЕНИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, ХАБ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]