Путин и Пашинян обсудили ситуацию вокруг Карабаха

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с исполняющим обязанности премьера Армении Николом Пашиняном, продолжено обсуждение ситуации вокруг Нагорного Карабаха, сообщила пресс-служба Кремля.
"В ходе обмена мнениями по поводу недавнего инцидента на армяно-азербайджанской границе Владимир Путин акцентировал необходимость строгого выполнения всех положений заявлений лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 г. и 11 января с.г., прежде всего - в части неукоснительного соблюдения режима прекращения огня", - говорится в сообщении.
С российской стороны подтвержден настрой на продолжение активных посреднических усилий и поддержание плотных контактов с Ереваном и Баку в интересах обеспечения стабильности в регионе.
"Никол Пашинян, выразив признательность президенту России, высказался в пользу конструктивного диалога и взаимодействия - с тем, чтобы все возникающие проблемы разрешались исключительно мирными, политико-дипломатическими средствами", - отмечается в сообщении.
Были также затронуты вопросы восстановления экономических и транспортно-логистических связей на Южном Кавказе.
Разговор состоялся поздно вечером 13 мая по инициативе армянской стороны.
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