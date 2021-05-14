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Регион 14.05.2021 11:27

Путин и Пашинян обсудили ситуацию вокруг Карабаха

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с исполняющим обязанности премьера Армении Николом Пашиняном, продолжено обсуждение ситуации вокруг Нагорного Карабаха, сообщила пресс-служба Кремля.

"В ходе обмена мнениями по поводу недавнего инцидента на армяно-азербайджанской границе Владимир Путин акцентировал необходимость строгого выполнения всех положений заявлений лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 г. и 11 января с.г., прежде всего - в части неукоснительного соблюдения режима прекращения огня", - говорится в сообщении.

С российской стороны подтвержден настрой на продолжение активных посреднических усилий и поддержание плотных контактов с Ереваном и Баку в интересах обеспечения стабильности в регионе.

"Никол Пашинян, выразив признательность президенту России, высказался в пользу конструктивного диалога и взаимодействия - с тем, чтобы все возникающие проблемы разрешались исключительно мирными, политико-дипломатическими средствами", - отмечается в сообщении.

Были также затронуты вопросы восстановления экономических и транспортно-логистических связей на Южном Кавказе.

Разговор состоялся поздно вечером 13 мая по инициативе армянской стороны.

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Тэги: РОССИЯ, АРМЕНИЯ, ЛИДЕРЫ, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]