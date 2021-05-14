Россия выделит $3,2 млн на постконфликтное восстановление отдельных районов Армении

Россия направит в 2021 году из федерального бюджета около $3 млн на постконфликтное восстановление отдельных районов Армении.
Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на портале правовой информации.
Согласно документу, средства в размере до $3,2 млн будут перечислены в бюджет Программы развития ООН "На финансирование расходов, связанных с реализацией проекта по оказанию содействия наиболее пострадавшим районам Армении в постконфликтном восстановлении".
МИД РФ поручено проинформировать правительство Армении и Программу развития ООН о принятом решении.
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