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Регион 14.05.2021 18:51

Россия выделит $3,2 млн на постконфликтное восстановление отдельных районов Армении

Россия направит в 2021 году из федерального бюджета около $3 млн на постконфликтное восстановление отдельных районов Армении.

Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на портале правовой информации.

Согласно документу, средства в размере до $3,2 млн будут перечислены в бюджет Программы развития ООН "На финансирование расходов, связанных с реализацией проекта по оказанию содействия наиболее пострадавшим районам Армении в постконфликтном восстановлении".

МИД РФ поручено проинформировать правительство Армении и Программу развития ООН о принятом решении.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: РОССИЯ, АРМЕНИЯ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ, ФИНАНСИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]