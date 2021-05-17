Корабли Каспийской флотилии покинули порт базирования Махачкала для участия в совместном морском учении с ВМС Казахстана

Экипажи шести кораблей Каспийской флотилии (КФл) завершили подготовку к совместному военно-морскому учению с ВМС Республики Казахстан и, покинув порт базирования Махачкала, направились в территориальные воды Казахстана, сообщает пресс-служба ЮВО.

"С 18 по 24 мая в военно-морских полигонах обоих государств, расположенных в средней части Каспийского моря, пройдут совместные военно-морские учения ВМФ России и ВМС Казахстана", - говорится в сообщении.

В составе корабельной группы КФл Южного военного округа в совместном учении примут участие малый ракетный корабль проекта 21631 "Град Свияжск", базовый тральщик проекта 12650 "Магомед Гаджиев", рейдовый тральщик проекта 10700 "РТ-234", спасательное буксирное судно проекта 22820 "СБ-738", малое гидрографическое судно проекта 872 "Анатолий Гужвин".

Со стороны ВМС Республики Казахстан будет задействовано до пяти кораблей и судов обеспечения.

Также морской буксир проекта 745 "МБ-58" КФл обеспечит установку морских мишеней-щитов в районах проведения артиллерийских стрельб участниками учения.

Для обозначения воздушной цели к учению привлекается экипаж бомбардировщика Су-34 из состава объединения ВВС и ПВО Южного военного округа.

Военные моряки России и Казахстана отработают совместные действия по охране и обороне объектов морской экономической деятельности, обеспечению безопасности судоходства и международной морской деятельности, а также по борьбе с терроризмом в Каспийском море.

В ходе совместных действий моряки проведут артиллерийские стрельбы по морской и воздушной целям, отработают противоминные и противодиверсионные действия с привлечением подразделений боевых пловцов.

Также в совместном плавании экипажи боевых кораблей выполнят информационный обмен данными о результатах наблюдения за воздушной и морской обстановкой.