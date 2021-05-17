Корабли Каспийской флотилии покинули порт базирования Махачкала для участия в совместном морском учении с ВМС Казахстана

Экипажи шести кораблей Каспийской флотилии (КФл) завершили подготовку к совместному военно-морскому учению с ВМС Республики Казахстан и, покинув порт базирования Махачкала, направились в территориальные воды Казахстана, сообщает пресс-служба ЮВО.
"С 18 по 24 мая в военно-морских полигонах обоих государств, расположенных в средней части Каспийского моря, пройдут совместные военно-морские учения ВМФ России и ВМС Казахстана", - говорится в сообщении.
В составе корабельной группы КФл Южного военного округа в совместном учении примут участие малый ракетный корабль проекта 21631 "Град Свияжск", базовый тральщик проекта 12650 "Магомед Гаджиев", рейдовый тральщик проекта 10700 "РТ-234", спасательное буксирное судно проекта 22820 "СБ-738", малое гидрографическое судно проекта 872 "Анатолий Гужвин".
Со стороны ВМС Республики Казахстан будет задействовано до пяти кораблей и судов обеспечения.
Также морской буксир проекта 745 "МБ-58" КФл обеспечит установку морских мишеней-щитов в районах проведения артиллерийских стрельб участниками учения.
Для обозначения воздушной цели к учению привлекается экипаж бомбардировщика Су-34 из состава объединения ВВС и ПВО Южного военного округа.
Военные моряки России и Казахстана отработают совместные действия по охране и обороне объектов морской экономической деятельности, обеспечению безопасности судоходства и международной морской деятельности, а также по борьбе с терроризмом в Каспийском море.
В ходе совместных действий моряки проведут артиллерийские стрельбы по морской и воздушной целям, отработают противоминные и противодиверсионные действия с привлечением подразделений боевых пловцов.
Также в совместном плавании экипажи боевых кораблей выполнят информационный обмен данными о результатах наблюдения за воздушной и морской обстановкой.
Еврокомиссия потратит еще 10 млн евро на помощь пострадавшим от конфликта в Карабахе
Переговоры между военными Азербайджана и Армении продолжатся в среду - Пашинян
Процесс уточнения армяно-азербайджанской границы должен осуществляться в трехстороннем формате с участием России - Пашинян
Перевалка нефти и нефтепродукты через грузинские порты Кулеви и Супса в I квартале суммарно составила 1,5 млн тонн
Сессия ВЭФ в Сингапуре отменена, новые сроки "Давоса" - первая половина 2022г
Восстановление экономики США может оказаться не таким гладким, как ожидалось
Манчини на пять лет продлил контракт со сборной Италии по футболу
Министр культуры и туризма Турции посетит Россию для обсуждения возобновления полетов
В Баку призывают азербайджанцев в Грузии не поддаваться на провокации в связи с бытовым конфликтом в городе Дманиси
Минобразования получит 1,5 млн манатов для начала строительства школы в Габалинском районе
ГААД получит 5 млн манатов для начала строительства автодороги в Габалинском районе
Президент Азербайджана открыл железнодорожный вокзал в Габале
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Команда «Nar» вышла в полуфинал соревнования «Breyn Rinq»
Представители азербайджанской и татарской диаспоры передали казанским библиотекам экземпляры книги «Азербайджан в годы Великой Отечественной войны»
Caspian Energy Club выставил на продажу долевое участие в Caspian Energy Italy
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?
Что происходит в районе озера Гарагёль?
Макрон своим проармянским заявлением по ситуации на границе Азербайджана и Армении вбил последний гвоздь в гроб МГ ОБСЕ