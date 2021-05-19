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Регион 19.05.2021 09:50

Россия предлагает создать армяно-азербайджанскую комиссию по вопросу демаркации границ -Лавров

Министры иностранных дел стран ОДКБ обсудили ситуацию на границе Армении и Азербайджана, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы вчера уже начали неформально работу министров иностранных дел ОДКБ, в ходе встречи, которая была организована вечером, мы рассмотрели просьбу наших армянских коллег. В соответствии с этой просьбой мы обсудили ситуацию в отношениях между Ереваном и Баку", - сказал Лавров на пресс-конференции.

Он отметил, что Россия проинформировала коллег по ОДКБ о принимаемых усилиях по урегулированию инцидента, возникшего в силу отсутствия международно-правового оформления границы.

"По предварительной договоренности со сторонами, Российская Федерация предложила оказать содействие в проведении делимитации и демаркации границ, выступила с инициативой о создании с этой целью совместной армяно-азербайджанской комиссии, в которой Россия могла бы участвовать в качестве консультанта или посредника", - сказал глава МИД РФ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, МИД, АРМЕНИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]