Россия предлагает создать армяно-азербайджанскую комиссию по вопросу демаркации границ -Лавров

Министры иностранных дел стран ОДКБ обсудили ситуацию на границе Армении и Азербайджана, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы вчера уже начали неформально работу министров иностранных дел ОДКБ, в ходе встречи, которая была организована вечером, мы рассмотрели просьбу наших армянских коллег. В соответствии с этой просьбой мы обсудили ситуацию в отношениях между Ереваном и Баку", - сказал Лавров на пресс-конференции.
Он отметил, что Россия проинформировала коллег по ОДКБ о принимаемых усилиях по урегулированию инцидента, возникшего в силу отсутствия международно-правового оформления границы.
"По предварительной договоренности со сторонами, Российская Федерация предложила оказать содействие в проведении делимитации и демаркации границ, выступила с инициативой о создании с этой целью совместной армяно-азербайджанской комиссии, в которой Россия могла бы участвовать в качестве консультанта или посредника", - сказал глава МИД РФ.
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