Армения очень хочет зеркального отвода Азербайджаном войск на границе

Российское предложение по урегулированию ситуации на армяно-азербайджанской границе приемлемо для Армении, заявил и.о. вице-премьера республики Мгер Григорян.

"Российское предложение по урегулированию ситуации на армяно-азербайджанской границе приемлемо для Армении, и армянская сторона 19 мая в письменном виде представила российским партнерам свою позицию. При этом, вопрос об уточнении пограничных пунктов на армяно-азербайджанской границе может быть обсужден только в том случае, если азербайджанские военные подразделения покинут территорию Республики Армения", - сказал Григорян армянксому государственному информагентству "Арменпресс" в субботу.

"Армения также подтверждает свое предложение о зеркальном выводе войск, их возвращении в места постоянной дислокации, а затем прояснении пограничных пунктов", - сказал Григорян.