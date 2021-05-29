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Регион 29.05.2021 22:46

Армения очень хочет зеркального отвода Азербайджаном войск на границе

Российское предложение по урегулированию ситуации на армяно-азербайджанской границе приемлемо для Армении, заявил и.о. вице-премьера республики Мгер Григорян.

"Российское предложение по урегулированию ситуации на армяно-азербайджанской границе приемлемо для Армении, и армянская сторона 19 мая в письменном виде представила российским партнерам свою позицию. При этом, вопрос об уточнении пограничных пунктов на армяно-азербайджанской границе может быть обсужден только в том случае, если азербайджанские военные подразделения покинут территорию Республики Армения", - сказал Григорян армянксому государственному информагентству "Арменпресс" в субботу.

"Армения также подтверждает свое предложение о зеркальном выводе войск, их возвращении в места постоянной дислокации, а затем прояснении пограничных пунктов", - сказал Григорян.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: АРМЕНИЯ, АРМЕНИЯ, РОССИЯ, РОССИЯ, ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ПРЕДЛОЖЕНИЕ, УРЕГУЛИРОВАНИЕ, УРЕГУЛИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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