Макрон и Меркель настаивают на объяснениях Дании и США по поводу слежки за европейскими лидерами

Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель призвали власти США и Дании внести ясность по поводу информации, согласно которой Копенгаген помогал Вашингтону вести слежку за лидерами европейских стран.

"Мы ожидаем от Дании и США, что они внесут ясность. Нам нужны ответы", - сказал Макрон на совместной пресс-конференции с Меркель.

"Подобные действия недопустимы, когда речь идет о союзниках. Они еще менее допустимы, если говорить о европейских партнерах (Дании - ИФ)", - добавил президент Франции.

По его словам, "требуется ясность как по поводу событий прошлого, так и о том, что происходит в настоящее время".

Макрон уточнил, что на данном этапе история со слежкой появилась лишь в СМИ и поэтому к ней стоит относиться осторожно.

Меркель, в свою очередь, заявила, что полностью согласна с Макроном, и выразила надежду, что все обстоятельства данного дела удастся прояснить.

Ранее датская телерадиокомпания DR распространила информацию о том, что Агентство национальной безопасности США (АНБ) использовало сотрудничество с разведслужбой Дании для слежки за высокопоставленными должностными лицами соседних стран.

Как следует из сообщений, объектами шпионажа являлись канцлер Германии Ангела Меркель и кандидат в канцлеры ФРГ от социал-демократической партии Германии Пеер Штайнбрюк. В сообщении DR говорилось, что выводы о слежке за европейцами стали результатом внутреннего расследования в датской службе военной разведки, которое охватывало 2012 и 2014 годы. Они свидетельствуют, что АНБ использовало датские информационные кабели для шпионажа за должностными лицами в Швеции, Норвегии, Франции и Германии.

После появления этих сведений во Франции, Швеции и ФРГ потребовали объяснений от Дании.



