Глава Евросовета обсудил с Путиным ситуацию между Арменией и Азербайджаном - заявление

Председатель Европейского совета Шарль Мишель в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным обсудил вопросы, связанные с Украиной, Белоруссией, вакцинацией от COVID-19, а также - двусторонние отношения, сообщает Евросовет.
"Председатель Мишель пояснил позицию Европейского совета по поводу отношений России и ЕС (...). Отношения между сторонами находятся в плохом состоянии. Такая ситуация, равно как и дальнейшее ухудшение отношений, не выгодны ни одной из сторон", - говорится в сообщении.
"Также прошел обмен мнениями по Ливии, конфликту между Арменией и Азербайджаном, а также по пандемии, вакцинам и по другим глобальным вопросам", - говорится в сообщении.
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