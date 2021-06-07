Глава Евросовета обсудил с Путиным ситуацию между Арменией и Азербайджаном - заявление

Председатель Европейского совета Шарль Мишель в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным обсудил вопросы, связанные с Украиной, Белоруссией, вакцинацией от COVID-19, а также - двусторонние отношения, сообщает Евросовет.

"Председатель Мишель пояснил позицию Европейского совета по поводу отношений России и ЕС (...). Отношения между сторонами находятся в плохом состоянии. Такая ситуация, равно как и дальнейшее ухудшение отношений, не выгодны ни одной из сторон", - говорится в сообщении.

"Также прошел обмен мнениями по Ливии, конфликту между Арменией и Азербайджаном, а также по пандемии, вакцинам и по другим глобальным вопросам", - говорится в сообщении.