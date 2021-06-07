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Регион 07.06.2021 18:33

Глава Евросовета обсудил с Путиным ситуацию между Арменией и Азербайджаном - заявление

Председатель Европейского совета Шарль Мишель в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным обсудил вопросы, связанные с Украиной, Белоруссией, вакцинацией от COVID-19, а также - двусторонние отношения, сообщает Евросовет.

"Председатель Мишель пояснил позицию Европейского совета по поводу отношений России и ЕС (...). Отношения между сторонами находятся в плохом состоянии. Такая ситуация, равно как и дальнейшее ухудшение отношений, не выгодны ни одной из сторон", - говорится в сообщении.

"Также прошел обмен мнениями по Ливии, конфликту между Арменией и Азербайджаном, а также по пандемии, вакцинам и по другим глобальным вопросам", - говорится в сообщении.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЕС, РОССИЯ, ЛИДЕРЫ, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]