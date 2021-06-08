Газ в Европе взлетел до $357/тыс. куб. м - максимум с марта 2018г

Спотовая цена газа в Европе штурмовала новый пик на ожиданиях более жаркой, чем ожидалось, погоды и сокращении поставок "голубого топлива" из Норвегии.
ена газа с поставкой в среду на хабе TTF в Нидерландах всего за сутки выросла на 6% - до $357 за тысячу кубометров. Достигнутый показатель является максимальным за последние три года и три месяца - с начала марта 2018 года. Тогда в Европе бушевал легендарный холодный фронт "Зверь с Востока" (the Beast from the East), и цена "голубого топлива" взлетала до $969 на TTF и до $1227 за тысячу кубометров на британской площадке NBP.
С начала года средняя цена контракта "на день вперед" на TTF составила уже $257 за тысячу кубометров.
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