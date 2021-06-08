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ТЭК 08.06.2021 22:53

Газ в Европе взлетел до $357/тыс. куб. м - максимум с марта 2018г

Спотовая цена газа в Европе штурмовала новый пик на ожиданиях более жаркой, чем ожидалось, погоды и сокращении поставок "голубого топлива" из Норвегии.

ена газа с поставкой в среду на хабе TTF в Нидерландах всего за сутки выросла на 6% - до $357 за тысячу кубометров. Достигнутый показатель является максимальным за последние три года и три месяца - с начала марта 2018 года. Тогда в Европе бушевал легендарный холодный фронт "Зверь с Востока" (the Beast from the East), и цена "голубого топлива" взлетала до $969 на TTF и до $1227 за тысячу кубометров на британской площадке NBP.

С начала года средняя цена контракта "на день вперед" на TTF составила уже $257 за тысячу кубометров.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЕВРОПА, ГАЗ, СПОТ, КОТИРОВКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]