Газ в Европе взлетел до $357/тыс. куб. м - максимум с марта 2018г

Спотовая цена газа в Европе штурмовала новый пик на ожиданиях более жаркой, чем ожидалось, погоды и сокращении поставок "голубого топлива" из Норвегии.

ена газа с поставкой в среду на хабе TTF в Нидерландах всего за сутки выросла на 6% - до $357 за тысячу кубометров. Достигнутый показатель является максимальным за последние три года и три месяца - с начала марта 2018 года. Тогда в Европе бушевал легендарный холодный фронт "Зверь с Востока" (the Beast from the East), и цена "голубого топлива" взлетала до $969 на TTF и до $1227 за тысячу кубометров на британской площадке NBP.

С начала года средняя цена контракта "на день вперед" на TTF составила уже $257 за тысячу кубометров.