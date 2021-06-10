Байден: США закупят 500 млн доз вакцины Pfizer и распределят их среди бедных стран

США приобретут и пожертвуют 500 млн доз вакцины от коронавируса COVID-19 компании Pfizer нуждающимся странам, распределение препарата начнется в августе, заявил в четверг президент США Джо Байден.

"Соединенные Штаты приобретут дополнительно полмиллиона доз вакцины компании Pfizer, мы пожертвуем их около 100 странам с низким и более низким уровнем дохода, которые крайне нуждаются в помощи в борьбе с пандемией", - заявил Байден, выступая в Корнуолле (Великобритания).

Байден назвал такой шаг Вашингтона историческим.

"Это самая крупная покупка и пожертвование вакцин от COVID-19 среди всех стран", - подчеркнул американский президент.

По его словам, распределение доз вакцин начнется в августе.

Байден уточнил, что США пожертвуют около 200 млн доз уже в этом году, а оставшиеся 300 млн планируют распределить в первой половине 2022 года.

Ранее в четверг президент Франции Эмманюэль Макрон уже приветствовал подобные планы США, однако призвал внимательно разобраться в них.

"Если речь идет о 500 млн вакцин за 2021 год - это великолепно, и ЕС следует сделать соразмерное усилие (...). Но если речь о 500 млн в 2022 году, то это - не совсем та же самая ситуация", - сказал он на пресс-конференции в Париже.

"Нужно четко представлять себе временные рамки поставок", - добавил Макрон.