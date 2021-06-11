Армянские военные подвергли обстрелу позиции ВС Азербайджана на границе

Министерство обороны Азербайджана сообщило об обстреле позиций азербайджанских военных в Кельбаджарском районе со стороны ВС Армении.

«11 июня, начиная с 13.45, позиции азербайджанской армии в направлении Кельбаджарского района периодически подвергались обстрелу из стрелкового оружия с позиций вооруженных сил Армении в населенном пункте Йухары Шорджа Варденисского района», - говорится в информации Минобороны Азербайджана.

Погибших и раненых среди личного состава азербайджанской армии нет.

«В настоящее время ситуация в этом направлении стабильна, оперативная обстановка находится под контролем наших подразделений», - подчеркивает ведомство.

Б.Рустамбеков