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Оборона 11.06.2021 17:08

Армянские военные подвергли обстрелу позиции ВС Азербайджана на границе

Министерство обороны Азербайджана сообщило об обстреле позиций азербайджанских военных в Кельбаджарском районе со стороны ВС Армении.

«11 июня, начиная с 13.45, позиции азербайджанской армии в направлении Кельбаджарского района периодически подвергались обстрелу из стрелкового оружия с позиций вооруженных сил Армении в населенном пункте Йухары Шорджа Варденисского района», - говорится в информации Минобороны Азербайджана.

Погибших и раненых среди личного состава азербайджанской армии нет.

«В настоящее время ситуация в этом направлении стабильна, оперативная обстановка находится под контролем наших подразделений», - подчеркивает ведомство.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ГРАНИЦА, ОБСТРЕЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]