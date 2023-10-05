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Оборона 05.10.2023 16:58

Баку обвинил Ереван в обстреле позиций азербайджанских военных на границе

Министерство обороны Азербайджана сообщило, что позиции ВС страны на границе в четверг днем подверглись обстрелу из стрелкового оружия со стороны ВС Армении.

«5 октября, около 14:50, подразделения ВС Армении, расположенные в направлении населенных пунктов Азизли и Ашагы Шорджа Басаркечарского района обстреляли из стрелкового оружия различного калибра позиции азербайджанских военных, расположенные в направлении населенного пункта Йеллиджа Кяльбаджарского района», - отмечает Минобороны Азербайджана.

По данным ведомства, «потерь среди личного состава ВС Азербайджана нет».

Р.Ахмедов

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Тэги: ГРАНИЦА, ОБСТРЕЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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