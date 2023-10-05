Баку обвинил Ереван в обстреле позиций азербайджанских военных на границе

Министерство обороны Азербайджана сообщило, что позиции ВС страны на границе в четверг днем подверглись обстрелу из стрелкового оружия со стороны ВС Армении. «5 октября, около 14:50, подразделения ВС Армении, расположенные в направлении населенных пунктов Азизли и Ашагы Шорджа Басаркечарского района обстреляли из стрелкового оружия различного калибра позиции азербайджанских военных, расположенные в направлении населенного пункта Йеллиджа Кяльбаджарского района», - отмечает Минобороны Азербайджана. По данным ведомства, «потерь среди личного состава ВС Азербайджана нет». Р.Ахмедов

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