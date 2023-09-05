ВС Армении вновь обстреляли позиции азербайджанской армии на условной границе

Вооруженные силы Армении утром во вторник вновь обстреляли позиции азербайджанских военных на условной азербайджано-армянской границе, сообщает Минобороны Азербайджана. "Подразделения армянских вооруженных сил 5 сентября в 01:35 с позиций в направлении населенного пункта Истису подвергли обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Истису Кяльбаджарского района", - сообщает ведомство. Подразделениями ВС Азербайджана были приняты адекватные ответные меры в указанном направлении, отмечает Минобоороны. Н.Аббасова

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