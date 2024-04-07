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Оборона 07.04.2024 09:44

ВС Армении за минувшие сутки 16 раз подвергли обстрелу позиции армии Азербайджана – Минобороны Азербайджана

Министерство обороны Азербайджана сообщило, что вооруженные силы Армении за минувшие сутки 16 раз подвергли обстрелу позиции армии Азербайджана.

"6 апреля с 18:30 до 22:05 подразделения вооруженных сил Армении со своих позиций, расположенных в направлении населенных пунктов Джил, Гюнешли и Хознавар, с перерывами, в целом 16 раз, обстреливали из стрелкового оружия различного калибра позиции азербайджанских военных, расположенные в н.п. Айривенг, Джамилли и Гаджилар Гедабекского, Кяльбаджарского и Лачинского районов», говорится в сообщении Минобороны.

Ведомство отмечает, что по всем указанным направлениям подразделениями ВС Азербайджана были приняты адекватные ответные меры.

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Тэги: ГРАНИЦА, ОБСТРЕЛ


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