ВС Армении за минувшие сутки 16 раз подвергли обстрелу позиции армии Азербайджана – Минобороны Азербайджана

Министерство обороны Азербайджана сообщило, что вооруженные силы Армении за минувшие сутки 16 раз подвергли обстрелу позиции армии Азербайджана.
"6 апреля с 18:30 до 22:05 подразделения вооруженных сил Армении со своих позиций, расположенных в направлении населенных пунктов Джил, Гюнешли и Хознавар, с перерывами, в целом 16 раз, обстреливали из стрелкового оружия различного калибра позиции азербайджанских военных, расположенные в н.п. Айривенг, Джамилли и Гаджилар Гедабекского, Кяльбаджарского и Лачинского районов», говорится в сообщении Минобороны.
Ведомство отмечает, что по всем указанным направлениям подразделениями ВС Азербайджана были приняты адекватные ответные меры.
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