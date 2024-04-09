ВС Армении вновь обстреляли позиции азербайджанских военных на границе – Минобороны Азербайджана

Минобороны Азербайджана сообщило, что ВС Армении 9 апреля вновь обстреляли позиции азербайджанских военных на границе. По информации ведомства, армянские военные в 10:40 открыли огонь из стрелкового оружия по позициям ВС Азербайджана в направлении населенного пункта Истису Кяльбаджарского района. Минобороны подчеркивает, что подразделениями Азербайджанской Армии были приняты адекватные ответные меры. Отдел новостей

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