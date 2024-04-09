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Оборона 09.04.2024 13:54

ВС Армении вновь обстреляли позиции азербайджанских военных на границе – Минобороны Азербайджана

Минобороны Азербайджана сообщило, что ВС Армении 9 апреля вновь обстреляли позиции азербайджанских военных на границе.

По информации ведомства, армянские военные в 10:40 открыли огонь из стрелкового оружия по позициям ВС Азербайджана в направлении населенного пункта Истису Кяльбаджарского района.

Минобороны подчеркивает, что подразделениями Азербайджанской Армии были приняты адекватные ответные меры.

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Тэги: ГРАНИЦА, ОБСТРЕЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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