Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0259 RUR   0.0235 GBR   2.3667 TRY   0.195

Цена на нефть

17.06 $/bbl   WTI 71.04 -1.11 Brent 73.08 -1.31

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 18.06.2021 11:26

Госсекретарь США заверил главу МИД Израиля в неизменной поддержке со стороны Вашингтона - госдеп

Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонной беседе с новым министром иностранных дел Израиля Яиром Лапидом подчеркнул неизменность поддержки Тель-Авива со стороны Соединенных Штатов в плане обеспечения безопасности, сообщил американский госдепартамент.

"Госсекретарь Блинкен и министр Лапид подчеркнули прочное партнерство между Соединенными Штатами и Израилем и неизменную поддержку Америкой безопасности Израиля", - говорится в распространенном госдепом сообщении.

В нем отмечается, что стороны обсудили "текущие проблемы Израиля и региона", важность двусторонних отношений между США и Израилем.

Они коснулись "необходимости улучшения израильско-палестинских отношений на практике", обменялись мнениями о возможностях углубления усилий по нормализации ситуации в регионе, "а также по вопросам региональной безопасности, включая Иран", говорится в сообщении.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ГОССЕКРЕТАРЬ, ИЗРАИЛЬ, БЕСЕДА


Похожие новости


США выступают за сотрудничество с Россией и поддерживают демократические устремления российского народа - американский госсекретарь Госсекретарь США примет участие в переговорах Байдена с Путиным - госдеп Встреча с Лавровым в Рейкьявике прошла в деловой и конструктивной обстановке - госсекретарь США Блинкен обвинил Китай в репрессиях внутри страны и агрессивности за рубежом Президент Азербайджана обсудил с госсекретарем США двусторонние отношения и Карабах США не оставят без последствий продолжение "агрессивных действий" России - Блинкен

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]